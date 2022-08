Controlli più facili all'aeroporto di Caselle

Ispezioni 3D per i fast check

Controlli più facili all'aeroporto di torino Caselle. Chi ha l'accesso al passaggio prioritario fast trak, grazie a un macchinario a scansione tridimensionale all'avanguardia, può lasciare nel bagaglio a mano anche oggetti che con i tradizionali raggi x, per legge, devono essere rimossi, come cellulari, tablet, pc, sostanze liquide e cremose. Lo screening ad alta risoluzione permette di escludere determinati oggetti, ingrandirne altri, distinguere la densità e il peso atomico dei liquidi, quindi valutarne al pericolosità. Intanto, dopo la pandemia è molta la voglia di ricominciare a viaggiare. Lo testimoniano i dati eccellenti: a luglio, l'aeroporto di Caselle ha registrato il 23,5% di viaggiatori in più rispetto allo stesso mese precovid, nel 2019. Inoltre, con 425 mila passeggeri luglio è diventato il miglior mese di sempre nella storia dell'aeroporto. Nel servizio l'intervista a Lorenzo Gusman, direttore tecnico operativo Sagat