Laghi e fiumi, i numeri della siccità

I livelli sotto zero del Po

Non si era mai vista una situazione simile negli ultimi 220 anni. La combinazione di caldo e siccità che si è abbattuta sull'Italia, in particolare al nord sta soffocando coltivazioni e flora e fauna di fiumi e laghi.

Il livello idrometrico del Po a torino nel punto di rilevazione dei murazzi è a zero. Solo pochi centimetri d'acqua scorrono al centro del letto del fiume. il livello dell'acqua giornaliero oscilla tra gli 0.15 metri e lo 0.27. Sono numeri che raccontano un dramma che non ha fine e che le piogge finora cadute non sono riuscite a migliorare.

Tra i laghi continua a drecrescere il livello del lago Maggiore. rimane solo il 10,8% di risorsa ancora utilizzabile rispetto al minimo vitale ovvero il livello minimo necessario alla flora e alla fauna per sopravvivere. Ha raggiunto il - 28.7 cm dal livello idrometrico ovvero il livello standard per quel tratto di fiume, quanto dista il fondo dalla superficie