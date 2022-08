Salvare la montagna dallo spopolamento, ci prova il PNRR

Si chiamano “Green Communities”, comunità locali che promuovono la sostenibilità energetica, ambientale e sociale. Un modo per salvare montagne e valli dallo spopolamento e quindi preservare i territori.



Tredici i progetti in Piemonte che saranno finanziati dal PNRR con 12,5 milioni di euro. Gli esempi delle valli Po e Varaita. Resta centrale il tema delle comunità energetiche per ridurre il consumo di energia e aumentare quella prodotta da fonti rinnovabili.

Servizio di Laura Preite, immagini di Luciano Gallian, montaggio di Beppe Serra

Intervistato Marco Bussone, presidente Uncem