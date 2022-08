Elezioni del 25 settembre, le intese al centro

Giornata di accordi e alleanze quella di oggi. Così tra Azione e Italia viva. I partiti di Carlo Calenda e Matteo Renzi stanno definendo i dettagli per correre insieme alle elezioni. Un “bel risultato”, secondo gli esponenti locali di Azione già al lavoro sui nomi dei candidati mentre Italia viva sottolinea la “generosità” del suo leader, pronto a far un passo indietro pur di arrivare a un'intesa.

Centrodestra, intesa tra i moderati

Accordo già trovato per Maurizio Lupi di Noi con l'Italia, Luigi Brugnaro di Coraggio Italia , Lorenzo Cesa dell'UDC e Italia al centro di Giovanni Toti. Per loro una sola lista a a sostegno del centro-destra. Intanto nel centro-sinistra i big sono a caccia di un collegio sicuro in un parlamento dimezzato, così come il centrodestra al lavoro su nomi e programmi.

Raccolta firme e “parlamentarie”

Per vedere il simbolo del proprio partito sulla scheda elettorale sta raccogliendo adesioni in tutta Italia Gianluigi Paragone di Italexit. Sono necessarie 36.750 sottoscrizioni. Ieri ne ha raccolte 400 a Torino tra mercato di Santa Rita e piazzale Valdo Fusi. Il Movimento 5 stelle ricorrerà alle “parlamentarie” il 16 agosto. Poi però resteranno a malapena 5 giorni per presentare le liste. Scadenza per tutti le ore 20 del 21 agosto.

Servizio di Elisabetta Terigi

Montaggio Giancarlo Raviola

Interviste a Massimo Berutti (Italia al centro) e Gianluigi Paragone (Italexit)