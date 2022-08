Per un calo dei prezzi si dovrà aspettare almeno un anno

Energia sempre più cara. Una tendenza iniziata già durante la pandemia e che da sei mesi con la crisi russo ucraina non ha fatto che aumentare. Per un calo dei prezzi si dovrà aspettare almeno un anno. Abbiamo intervistato ospite in studio nel nostro telegiornale Ettore Bompard, Direttore dell'Energy Security e Transition Lab dell'Energy Center Polito.



Servizio di Elisabetta Terigi, montaggio di Cristiano Gaviglio