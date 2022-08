A scuola di montagna

Servizio di Maria Valeria Vendemmia, montaggio di Paola Bovolenta

Quello che prima poteva rappresentare solo un sogno nel cassetto dopo il covid è diventato quasi una nuova prospettiva per guardare al futuro.

Per questo la città metropolitana di Torino insieme all'università e il centro social fare per l'innovazione sociale hanno messo a punto un progetto di orientamento, formazione e accompagnamento per chi vuole abitare e/o lavorare in montagna che si è concretizzato in uno sportello - attivo da alcuni anni - in grado di fornire informazioni mirate a chi vuole intraprendere questa strada.



Ma al di là dell'entusiamo mollare tutto e vivere in montagna non è roba per tutti. Il rischio di insuccesso è altissimo.

Forte di quest'esperienza quest'anno si è aggiunta al progetto base una sorta di scuola di formazione per la montagna, con l'obiettivo di supportare persone, gruppi e famiglie che stanno progettando di vivere e/o lavorare nelle terre alte.

Il corso si svolgerà in modalità residenziale dal 30 settembre al 2 ottobre 2022, in Val di Susa (TO), nei comuni di Bussoleno e di Condove.

A chi si rivolge

La Scuola di montagna è dedicata a persone singole, gruppi, famiglie interessati/e a trasferirsi nelle aree montane per sviluppare un proprio progetto di vita, abitativo e/o di lavoro/impresa.

Possono partecipare persone maggiorenni che abbiano titolo a risiedere in Italia.

Sono ammessi/e candidati/e di qualunque nazionalità: requisito imprescindibile sarà la conoscenza della lingua italiana (scritta e parlata) in quanto lezioni e attività avverranno unicamente in lingua italiana.

Per garantire la migliore riuscita dell’esperienza in termini di interazioni personali e lavoro di gruppo, la partecipazione sarà riservata a 10 persone.

Per partecipare occorre candidarsi presentando la propria idea progettuale di vita e/o vita/lavoro in montagna entro il 5 settembre, compilando l’apposito modulo.

I temi

Le principali tematiche affrontate durante la residenza riguarderanno:

- l’abitare: come trovare casa in montagna?

- il lavoro: come fare impresa o trovare lavoro in montagna?

- i servizi: che cosa offre la montagna?

- le relazioni con la comunità: chi vive già in montagna?

Durante i 3 giorni residenziali si prevedono momenti alternati di formazione, informazione e discussione con esperti di montagna e innovazione sociale; sessioni inspirazionali e workshop per approfondire il proprio progetto di vita e/o lavoro in montagna rispetto alle opportunità, servizi e buone pratiche nel contesto montano; esplorazione e conoscenza del territorio di montagna e di chi ci vive/lavora, visite mirate presso attività produttive e realtà sociali del territorio del Val Susa, come occasione di confronto diretto con chi vive quotidianamente la montagna e le sue sfide.

Come partecipare:

Per candidarsi alla Scuola di montagna, compilare il form al seguente link

https://forms.gle/RC9zDid3qDDcbCpZ7

Per partecipare, sarà necessario compilare la candidatura online entro le ore 23.59 del 5 settembre 2022.

Se il numero delle domande di partecipazione supererà il numero dei posti disponibili, la selezione sarà effettuata a insindacabile giudizio da una commissione del Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università degli studi di Torino, in collaborazione con SocialFare, in base alla qualità delle idee progettuali e agli aspetti motivazionali del candidato.

I soggetti selezionati riceveranno comunicazione personale di accettazione tramite e-mail.

Le spese di vitto e alloggio saranno coperte dagli organizzatori. I trasporti da/per/durante la Scuola di montagna saranno a carico dei partecipanti: è richiesta una automobile privata almeno ogni 3-4 partecipanti.

Informazioni, programma e iscrizioni su

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/agri-mont/politiche-per-i-territori/vivere-e-lavorare-in-montagna/scuola-di-montagna