La villa del boss passa al Comune

Un fantoccio vestito di tutto punto, in completo gessato e atteggiamento minaccioso, faceva ancora la guardia all'ingresso della villetta sgomberata a Torrazza Piemonte, 3mila abitanti, 30 chilometri a nordest di Torino. Era il feticcio dell'ex padrone di casa, il padrino della 'ndrina locale di Moncalieri, Rocco Schirripa: un simbolo di quella prepotenza criminale capace di uccidere a torino, 39 anni fa, il procuratore della repubblica bruno caccia.

All'omicidio - 14 colpi sparati a bruciapelo - seguì una vicenda processuale lunga e compless: 32 anni di indagini, poi il colpo di scena di una lettera anonima, l'arresto di Schirripa nel 2015 e la condanna all'ergastolo.

Oggi la villa è stata consegnata al Comune del paese. Un esito tutt'altro che scontato: tra ricorsi e contro-ricorsi, dalla confisca del bene, nel 1998, sono passati 24 anni e qui la moglie e le due figlie del boss hanno continuato a vivere.

Da oggi può cominciare il percorso per aprire questo luogo alla cittadinanza di Torrazza Piemonte. Il sindaco, Massimo Rozzino, ha in programma di trasformare la villa in una biblioteca e in un luogo di aggregazione per le associazioni di volontariato del paese.

E' l'inizio di una strada di legalità, un altro passo verso la vittoria dello stato sulle organizzazioni criminali.

