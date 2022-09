Alba, gli stati generali dell'enoturismo

Ad Alba e per la prima volta in Italia il Forum Internazionale dell'Enoturismo, con 500 delegati arrivati da 8 Paesi di provenienza. Un ritrovo promosso dall'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite. Tre giorni per discutere di turismo legato al vino e programmare le strategie di settore, anche dopo i cambiamenti portati dalla pandemia.

Servizio di Maria Elena Spagnolo

montaggio di Claudio Biasotto

Con interviste a Roberta Garibaldi, ad di ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo e Alessandra Priante, direttrice Europa dell'Unwto