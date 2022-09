Allegri: "Dobbiamo essere meno belli e più concreti"

In attesa di conoscere il vero valore della Juve che sarà, magari quando avrà recuperato una parte degli infortunati storici, Max Allegri ha chiaro ciò che la sua squadra non deve essere. A suggerirglielo è stata la sconfitta di Parigi con il Psg che è valsa molti elogi ma nessun punto.

Un monito in vista della sfida con la Salernitana e soprattutto dell'incrocio con il Benfica che può essere già decisivo per la qualificazione in Champions.

Poi però c'è anche da ricordare che la Juve, almeno fino a dopo la sosta Mondiale, dovrà lavorare in emergenza senza alcuni dei suoi pezzi più pregiati. E a proposito di infortuni, contro la squadra di Davide Nicola mancherà Locatelli che si è bloccato per un fastidio muscolare ed è in dubbio anche per la Champions. Toccherà quindi a Paredes fare gli straordinari in mezzo al campo mentre in attacco è possibile che Allegri risparmi Milik per far spazio a Cuadrado che in questo caso agirebbe con Kostic ai fianchi di Vlahovic. Per le scelte c'è però tempo fino alla rifinitura di domani pomeriggio.

