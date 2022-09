Convalidato l'arresto del presunto violentatore di una 70enne in un parco di Cuneo

Era a passeggio con il cane in un parco di Cuneo, quando è stata raggiunta da un uomo in bicicletta. Si è accostato con un pretesto, dopo di che l'ha aggredita e l'ha violentata. Vittima della violenza una donna di 70 anni, che era riuscita a chiedere aiuto quando lui finalmente se n'è andato risalendo in sella della sua bici. Il fatto è avvenuto domenica 11 settembre. La squadra mobile, insieme alla municipale, ha visionato le telecamere di zona ed è riuscita a individuarlo. L'uomo è stato arrestato due giorni fa. Si tratta di un 40enne residente a Cuneo. Romeno, lavora come addetto in una azienda specializzata nella vendita di generi alimentari. L'indagine è affidata alla procura di Cuneo.



Nel servizio, l'intervista a Giancarlo Floris, dirigente squadra mobile di Cuneo.

Montaggio di Paolo Monchieri