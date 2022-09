Quando sono i condomini a produrre (e consumare) energia. Il caso di Pinerolo

In gergo tecnico si dice "condividere" l'energia: auto-produrla e auto-consumarla. È quello che succede a Pinerolo, nel Torinese, cuore del progetto delle prime comunità energetiche condominiali d'Italia. Funzionano così: i pannelli fotovoltaici e il solare termico sui tetti forniscono il 90% dell'energia necessaria per la corrente, il riscaldamento e l'acqua calda di tutti gli alloggi. Il surplus viene accumulato in batterie, il resto ceduto alla rete nazionale. Una buona pratica per l'ambiente, perché punta sulle rinnovabili e riduce le emissioni. Ma anche per le bollette, perché solo il 10% dell'energia consumata viene prelevata - e pagata - dalla rete, e perché l'opera viene accompagnata da interventi per l'efficientamento energetico degli edifici.

Il primo condominio del genere è stato inaugurato a maggio 2021 da Acea Pinerolese Energia. A oggi ne sono stati realizzati 21, tutti tra Pinerolo e il Torinese.

Servizio di Manuela Gatti, montaggio di Benedetto Mallevadore, interviste a: Rachele Griffa e Fiorella Cecca, condomine, e Francesco Carcioffo, amministratore unico Acea Pinerolese Energia.