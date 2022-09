Pinerolo, il condominio che produce la sua energia

Anche in tempi di rincari record, un modo per tenere bassi i costi dell'energia c'è. l'idea è tanto semplice, quanto ancora poco applicata: condomìni che auto producono l'energia di cui hanno bisogno. Qui siamo a Pinerolo, nella prima comunità energetica condominiale d'Italia: un ex palazzo fatiscente anni '60, ristrutturato e inaugurato l'anno scorso. sul tetto pannelli fotovoltaici e solare termico.

In questo modo viene prodotto circa il 90 per cento dell'energia necessaria per la corrente, il riscaldamento e l'acqua calda degli appartamenti. solo il resto viene prelevato - e pagato - alla rete nazionale.

Ad oggi sono 21 i condomìni del genere realizzati da Acea da Pinerolo e Torinese. virtuosi per l'ambiente, perché puntano sulle rinnovabili e riducono le emissioni. anche questo aspetto piace ai condòmini. Ora la sfida è replicare il modello su larga scala e arrivare a scambiare energia tra edifici diversi. per una vera comunità energetica diffusa.

Servizio di Manuela Gatti; Montaggio di Benedetto Mallevadore; Interviste a Fiorella Cecca e Rachele Griffa, condomine; Francesco Carcioffo, amministratore unico Acea Pinerolese Energia.