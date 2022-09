Investire nell'Est per guardare oltre la crisi

Guarda all'Europa dell'est l'economia del Piemonte, per superare la crisi e la guerra in Ucraina. Aumentano le merci importate, e cresce a doppia cifra anche l'export rispetto all'era pre-covid. Per migliorare gli scambi si punta su innovazione e formazione e network europeo. Abbiamo incontrato la presidente di Confidustria est Europa, Luisa Meroni, il presidente di Confindustria Piemonte, Marco Gay e di Confindustria Ucraina, Marco Toson.