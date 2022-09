Covid, lieve aumento dei contagi, ma da ottobre addio mascherina sui mezzi pubblici

Zero morti anche nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di un tasso di positività il lieve aumento che sfiora il 20%, e quasi 19mila tamponi eseguiti in Piemonte, 1000 in più rispetto a mercoledì. In crescita anche il numero dei positivi: 3723 contro i 3400 di mercoledì.

Il monitoraggio della Fondazione Gimbe fotografa una situazione in leggero peggioramento. Tuttavia, non desta preoccupazione il tasso di occupazione delle terapie intensive: solo un letto su cento è occupato da pazienti Covid, mentre si ferma al 4,3 la percentuale dei posti letto occupati nei reparti normali. Sette i ricoverati in terapia intensiva in Piemonte, più due rispetto a ieri, contro 308 ricoveri ordinari che ieri erano 295.

Lieve risalita dei contagi dunque, ma grazie alle vaccinazioni il sistema sanitario regge e il 30 settembre è l'ultimo giorno in cui la mascherina è obbligatoria sui mezzi pubblici. Proroga di un mese, firmata oggi al ministero delle salute, negli ospedali e nelle residenze sanitarie.

Dall'ultimo giorno di settembre, inoltre, inizia su www.ilpiemontetivaccina.it la pre-adesione volontaria alla quarta dose: chi ha più di 12 anni potrà richiederla anche in farmacia e dal proprio medico di famiglia. Da lunedì incominceranno poi le chiamate dirette agli over 60 che non hanno ancora preaderito e partirà la chiamata diretta per la quinta dose alle persone immunodepresse.