Covid, un nuovo test per gli anticorpi

La vaccinazione anti-Covid non funziona per tutti nello stesso modo. E' una questione di riposta immunitaria. Alcune persone la mantengono alta nel tempo, in altri è più bassa. Un lavoro internazionale, a firma anche dell'istituto di Candiolo, ha messo a punto un test del sangue, per scoprire perchè. Le cavie: 400 operatori, proprio di Candiolo. Prima e dopo le vccinazioni Pfizer sono state tipizzate due tipi di cellule in chi ha avuto covid con sintomi o senza sintomi o chi non lo ha mai preso.

I linfociti T, che sono attivi in chi ha una buona risposta immunitaria, a contatto con covid si riattivano stimolando gli anticorpi ad aggredire il virus.

Servizio di Claudia Pregno; montaggio di Paola Galassi; intervista ad Anna Sapino, direttore scientifico Candiolo.