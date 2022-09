Novara a luci spente, tra risparmio energetico e voglia di non fermarsi

Novara si spegne, la sera: tra costi in bolletta e crisi energetica, il Comune ha deciso di diminuire l'illuminazione di monumenti ed edifici pubblici. Scelta condivisa da alcuni cittadini ed esercenti - molti negozi giù rinunciano a illuminare le vetrine - ma che crea perplessità in chi teme che anche turismo e vita notturna in città possano spegnersi.