L'asteroide deviato dalla sonda, le riprese del minisatellite torinese Liciacube

La lunga notte di Dart, il test di difesa planetaria con lo schianto tra una sonda spaziale e un asteroide per deviarne la traiettoria. A documentare tutto le foto di Liciacube, minisatellite nato alla Argotec di Torino.

"Abbiamo vissuto una notte incredibile, è stata un'emozione grandissima, abbiamo fatto una cosa unica e questo nuovo importante traguardo dimostra come Argotec sia in grado di creare satelliti, anche di piccole dimensioni, che dimostrano grandissima affidabilità e tecnologia anche per attività come l'osservazione della Terra". Non nasconde la soddisfazione David Avino, il Ceo di Argotec, per la riuscita della missione Dart della Nasa, nella quale l'azienda torinese è protagonista avendo realizzato LiciaCube, il satellite, finanziato da Asi, che ha documentato l'impatto della sonda con l'asteroide Dimorphos.

"Questo obiettivo ci dà ulteriore spinta per proseguire nel piano di crescita di Argotec", sottolinea Avino, spiegando che "quest'anno prevediamo di assumere oltre 100 persone, raddoppiare il fatturato e triplicare la superficie dei nostri stabilimenti". Avino racconta che “dopo l'impatto, avvenuto all'1:14, LiciaCube, che ha svolto la sua missione grazie ad algoritmi di navigazione autonoma, ha iniziato a scattare le foto immediatamente e abbiamo ricevuto le prime immagini alle 4:23, è stata un'emozione grandissima”

Servizio di Laura De Donato