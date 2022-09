Asti, torna la Douja d'or

La Douja d'or, ad Asti vino protagonista. C'è la ricoperta del vermouth a Palazzo Ottolenghi. Vino aromatico tradizionalmente consumato in purezza, poi protagonista di cocktail di fama internazionale, per poi entrare in una fase calante. C'è l'intramontabile barbera: 22 milioni di bottiglie all'anno e vendite in continuo aumento. Anche cambiando mercati di riferimento per il sempre florido export: una volta era la Germania, ora sono Stati Uniti e Nord Europa, domani si punta all'Estremo Oriente. C'è poi l'Asti spumante e il moscato, fino ai vini del Monferrato. Tutto questo è la Douja d'or, la manifestazione dedicata ai vini che fino al 18 settembre animerà le strade e i monumenti simbolo di Asti.

Non solo vino

Vino ma non solo: alla Douja d'or, il cui nome in dialetto piemontese significa “vaso”, “contenitore”, nel caso del vino, “boccale", in mostra anche tutto ciò che ruota attorno al vino. A Palazzo Mazzetti, ad esempio, c'è la mostra “Il vetro è vita”, dedicato alla storia dell'utilizzo del vetro per il consumo di vino, dalla fabbricazione delle bottiglie alla realizzazione dei calici più preziosi ed eleganti. Il tutto con sfondi d'eccezione: piazza San Secondo, Palazzo Ottolenghi, Palazzo Alfieri… solo per citarne alcuni.

I conti con l'annata

Successo di pubblico nel primo fine settimana della Douja d'or, che ad Asti arriva dopo il Palio e in concomitanza con il Festival delle sagre. Dai produttori arrivano anche le prime impressioni sull'annata vinicola che si prospetta: per la barbera, ad esempio, il presidente del Consorzio Filippo Mobrici parla di “un'annata straordinaria per qualità, proprio grazie al caldo, anche se con quantità inferiori”. Non certo una novità, anche se, su tutto, pesa l'aumento dei costi: “Le bollette dell'energia elettrica ormai le avete viste tutti. Nel nostro settore, ultimamente, ci si è messa anche un'impennata dei prezzi del vetro”.