Gallerie d'arte indipendenti aperte

Un grande evento collettivo e diffuso che quest'anno coinvolge anche l'area della provincia di Biella, interessate più di 30 realtà, tra gallerie, spazi emergenti e associazioni culturali del territorio. Exhibi.To offre un programma di tour gratuiti per appassionati e per chi vuole scoprire la bellezza e il valore dell'arte contemporanea.



I tour sono guidati dagli studenti dell'Accademia Albertina che per l'occasione vestiranno i panni di mediatori culturali. Ogni itinerario include gallerie e spazi indipendenti dal centro alla periferia, per presentare ai visitatori l'offerta culturale diversificata delle realtà artistiche torinesi.



Exhibi.To chiuderà sabato 17 settembre con uno spettacolo artistico a Villa Rey, organizzato da Associazione Bastione che collabora con una moltitudine di realtà artistiche disseminate sul territorio per valorizzare l'arte contemporanea, la ricerca emergente e l'educazione culturale.



Intitolata Mille Piani, l'edizione di settembre 2022 è il punto di partenza per una riflessione che investe l'arte e le modalità di creazione e divulgazione culturale: solo accogliendo mille diverse prospettive è possibile produrre relazioni, stimolare il pensiero e creare senso di identità.

Nel servizio le interviste ad Alessio Moitre, ideatore progetto Exibi.To e Caterina Filippini, gallerista