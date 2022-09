Al via il processo al gioielliere di Grinzane che uccise due rapinatori. "Sono tranquillo"

“Sono tranquillo, ho piena fiducia nei miei avvocati”, anche se questo è un momento “pesante in ogni caso”. Parla così Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che il 28 aprile 2021 sparò e uccise due rapinatori che si entrano introdotti nel suo negozio ferendone un terzo, nella prima udienza del processo aperto in Corte d'Assise ad Asti. Roggero è imputato per duplice omicidio volontario, tentato omicidio e porto d’arma illegale. Presenti in aula anche Alessandro Modica, l’unico componente della banda a salvarsi, che a dicembre ha patteggiato 4 anni e 10 mesi di reclusione per rapina aggravata, e i familiari - costituitisi parti civili - degli altri due complici rimasti uccisi, Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli.

Una prima udienza tecnica, ma in cui dal suo passato è spuntato un precedente: una condanna a due mesi di carcere poi trasformata in pena pecuniaria per lesioni e minaccia a mano armata. Fatti risalenti al 2005, quando dopo una lite Roggero si era presentato a casa dell’allora fidanzato della figlia minacciando lui e i genitori del ragazzo con una pistola. Un precedente irrilevante secondo la difesa, che invece punta sull'altra violenta rapina che il gioielliere aveva subito nel 2015.

La prossima udienza si terrà il 21 dicembre: quel giorno in aula saranno mostrati i filmati di videosorveglianza di quella sera. I tre rapinatori stavano fuggendo dopo aver picchiato moglie e figlia del gioielliere ed essersi fatti consegnare soldi e gioielli. Roggero gli sparò quando stavano tentando di risalire in auto.

Nel servizio le voci di Mario Roggero, imputato e di Angelo Panza, avvocato famigliari vittime