I rifiuti invadono la ciclabile per Venaria Reale

La prima segnalazione di oggi la manda Andrea. E’ la pista ciclabile che unisce Torino con Venaria, nei pressi di Villa Cristina. Purtroppo in molti abbandonano i loro rifiuti in questo tratto di verde usandolo come una discarica.. C'è persino dell'amianto con cono di segnalazione e nastro, abbandonato ormai da mesi. E’ un tratto molto frequentato in quanto è l'unico modo sicuro per arrivare a piedi e in bici a Savonera e alla Reggia. "Purtroppo esiste molto inciviltà e disinteresse per l’ambiente, anche nel 2022".

Con la seconda segnalazione torniamo a occuparci di ecoisole. Qui siamo in via Ascoli, a Torino. L’immondizia è abbandonata fuori dal cassonetto. “Con i vecchi bidoni metallici questo non succedeva. Forse in alcuni casi - ci scrive Mario Gianolio . non è stata una scelta lungimirante usare questa modalità, e apprendo che intendono mettere le ecoisole anche in Barriera di Milano”. Ci spostiamo di zona, via Ormea, quartiere San Salvario, davanti al Collegio universitario. Un’altra segnalazione dello stesso tenore: bisogna aver coraggio per chiamarle "isole ecologiche". Ci scrive un telespettatore. “Quanto dovremo aspettare per avere un servizio di raccolta degno di questo termine?”.

Con l’ultima foto ci spostiamo ad alta quota per respirare un po’ di bellezza. Un incontro emozionante salendo da Alagna al Passo del Turlo… E l’immagine di uno stambecco. Autore Danilo Bellosta.