Il Toro cerca il riscatto dopo il K.O. di Bergamo

Riprendere la strada giusta dopo il passo falso di Bergamo. E' questo l'imperativo per il Toro che si prepara ad affrontare domani sera il Lecce nel posticipo dell'Olimpico in una gara che, anche per la cabala, non è mai stata semplice. Ivan Juric, comunque soddisfatto della prova dei suoi contro l'Atalanta, deve però fare i conti con una coperta che, in particolare in mezzo al campo, è molto corta. L'infortunio di Ricci non lascia infatti alternative alla coppia Lukic-Linetty con il serbo che dovrebbe tornare in possesso delle chiavi del gioco dopo il travagliato avvio di stagione.

Più scelta in difesa dove si ripropone il ballottaggio tra Djidji, Schuurs e Buongiorno, in tre per due maglie, e sugli esterni, con Aina in vantaggio su Lazaro. Radonjic e Vlasic dovrebbero essere invece i prescelti per la trequarti alle spalle dell'unica punta. Pellegri, che fino ad ora è sempre subentrato a partita in corso, potrebbe partire dal primo minuto. Decisivi saranno gli ultimi test: quello terminato da pochi minuti sul prato del Filadelfia e la rifinitura in programma domani mattina. In ogni caso le rotazioni a gara in corso saranno molte, la sfida di sabato prossimo a San Siro contro l'Inter è dietro l'angolo e l'esigenza è anche quella di dosare con sapienza le forze.

Servizio di Stefano Tallia, montaggio di Paolo Monchieri