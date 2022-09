Juve al debutto in Champions, Pogba fuori fino a gennaio

L'intervento è riuscito, la riabilitazione iniziata. Ma i tempi di recupero per rivedere in campo Pogba, dopo l'operazione al menisco di ieri sera, sono ancora incerti: si parla di 40-60 giorni, ma per Allegri potrebbe tornare disponibile non prima di gennaio.

Al debutto in Champions contro il Paris Saint Germain mancherà anche uno degli ex di turno, ovvero Angel Di Maria, non convocato dopo l'allenamento di rifinitura prima della partenza per un affaticamento. Saranno invece in campo Bonucci, Rabiot e Vlaovich, tenuto a riposo nell'ultimo match di campionato contro la Fiorentina: il dubbio è chi lo affiancherà in avanti. Stuzzica l'ipotesi Milik, ma non è l'unica opzione. In ogni caso, per Allegri le chance di uscire indenni dal Parco dei Principi, contro una delle corazzate candidate a vincere la champions, passano attraverso il possesso palla.

Servizio di Marco Bobbio, montaggio di Alessandro Mancuso. Intervista a Massimiliano Allegri, allenatore Juventus.