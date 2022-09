Lampioni accesi in pieno giorno a Torino, "è per via delle riparazioni"

Ci hanno scritto diversi telespettatori per segnalare dei lampioni accesi in pieno giorno a Torino nonostante la crisi energetica. Questa foto è stata scattata alle 12.20 in zona quadrilatero. Le stesse segnalazioni ci arrivano da altri luoghi della città come porta Palazzo o vicino al Parco della Tesoriera. Noi abbiamo chiesto spiegazioni a Iren. L’accensione diurna dell’illuminazione stradale – ci ha risposto – è ogni tanto necessaria per verificare la presenza o la risoluzione di guasti. Non si può intervenire di notte per motivi di sicurezza – spiega ancora Iren - poiché gli apparecchi sono accesi e in tensione e anche perché un eventuale spegnimento per la riparazione creerebbe grossi disagi ai cittadini.

Ancora atti vandalici in questo caso nel Parco della Pellerina, ci manda le foto Luigi Massimo. Il telespettatore chiede più attenzione sul tema della diffusa inciviltà di poche persone che distruggono il patrimonio di tutti.

E in chiusura vi proponiamo una suggestiva immagine, fra tante gradazioni di verde e di grigio, delle campagne di Savigliano, dove vive Gianmario Gianoglio, il telespettatore che ce l’ha inviata. “Monviso magico” la intitola, lo ringraziamo.