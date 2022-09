Mancano le materie prime e il cantiere ferroviario rallenta

Vi avevamo mostrato qualche giorno fa la segnalazione di Cristina Galdiolo di Collegno sullo stato dei lavori, fermi, per la costruzione di barriere anti-rumore sulla linea Torino Modane. Noi avevamo contattato il Comune che ha sentito RFI. Ci è arrivata la risposta: Il cantiere - spiega Rete Ferroviaria Italiana - è rallentato per le difficoltà di approvvigionamento di materiali, alcuni in acciaio, dovute alla situazione internazionale. I lavori richiedono inoltre interventi nelle ore notturne, da conciliare con il passaggio dei treni merci e con la manutenzione dei binari. Nonostante la complessità, Rete Ferroviaria Italiana fa sapere che monitora la situazione e che sta cercando di agevolare il più possibile l’avanzamento dei lavori.

Gli atti di vandalismo da voi spesso segnalati non risparmiano neanche i monumenti. Gaetano ci manda la foto dell’AMX in memoria del collaudatore Manlio Quarantelli – adesso così ridotto – alla rotonda di strada antica di Collegno.

Chiudiamo in bellezza con una foto che porta con sé anche un bel messaggio: “L’ho scattata dal mio balcone di Cirié, ci scrive Nicola. Qualche volta – aggiunge - non è necessario andare lontano per vedere qualcosa di straordinario”.