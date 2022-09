Monza-Juve, attesa per le formazioni ufficiali. Parola alla difesa. La Juventus contro il Monza deve vincere e convincere, e Massimiliano Allegri lo sa. Dopo una settimana di fuoco, Max almeno una certezza la tira fuori: questa Juve è nata per giocare col 4-3-3. Ma poi sono arrivati gli infortuni. “Non si può prescindere dagli uomini”, ha detto in sostanza Max in conferenza stampa. “Per dare continuità a un sistema di gioco - ha detto l'allenatore in conferenza stampa - bisogna avere tutti i giocatori a disposizione. E così ho dovuto cambiare. Senza Di Maria, ad esempio, abbiamo dovuto riadattare Cuadrado alto. Che però non ha più lo spunto di una volta, sia per motivi anagrafici che adattamento, nel tempo a una posizione più arretrata”.

La probabile formazione

Ecco perché la partita di Monza è doppiamente importante: per i punti, ma anche perché con il rientro di Di Maria dal primo minuto e il suo impiego assieme a Vlahovic e a Kostic, questa è una Juve più simile a quella che ha in testa Max. In attesa delle formazioni ufficiali, probabile dunque il ricorso al 4-3-3 con Perin in porta (Szczesny è tornato, ma parte dalla panchina); Bonucci, Bremer, Danilo e De Sciglio in difesa; Paredes, Miretti e McKennie a centrocampo; davanti tridente Vlahovic-Kostic-Di Maria. Attenzione però all'ipotesi Gatti al posto di Bonucci.

I conti a novembre

Certo, la variabile infortuni è sempre lì: fuori Rabiot (la cui assenza è stata definita "pesante" da Allegri), Locatelli (che l'allenatore ha degradato a "prima riserva") e Alex Sandro. Ma ora gli alibi sono finiti. Il club attende risposte. A novembre si faranno i conti.