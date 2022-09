La Juve sprofonda a Monza, gli highlights della partita

Monza-Juve, gli highlights della partita. Più che una "Juve virtuale" causa infortuni, come ha detto Allegri, a Monza va in scena un'amarissima realtà. Bianconeri col 4-3-3. Già in avvio, Juve compassata e ritmi bassi. Al 14esimo Danilo pesca Vlahovic, ma la conclusione finisce abbondantemente fuori. A svegliare il Brianteo ci pensa, al 39esimo, Angel Di Maria. Ma il come, non è certo da lui. Clamorosa, quanto ingenua gomitata su Izzo e rosso diretto dell'arbitro Maresca. Con la Juve in 10, nel secondo tempo, il Monza si riaffaccia lì davanti.

Il crollo nel secondo tempo

Al 51esimo, Ciurria, dalla destra, mette in mezzo per Mota Carvalho che cicca il pallone sul fondo. Un minuto dopo, è la Juve a farsi viva con McKennie che crossa in area per Miretti, tiro al volo murato da Carlos Augusto. Al 55esimo il cross lo inventa Izzo per il neo-entrato Gytkjaer, che di testa spara alto. Al 71esimo, punizione di Paredes, palla in mezzo, Danilo la prende di nuca, palla sul fondo. C'è un buco sulla sinistra bianconera, e il Monza lo ha capito. Da quella parte è ancora Ciurria che al 71esimo scodella in area per Gytkjaer, ancora lui, che sbuca alle spalle di Gatti e Bremer e trafigge l'incolpevole Perin. Clamoroso al Brianteo, il Monza è in vantaggio. La reazione della Juve, al solito, è poca cosa, anche perché in inferiorità numerica. Solo all'81esimo McKennie mette in mezzo per Kean che, tutto solo, spara addosso a Di Gregorio. Finisce qui con il primo, storico, successo del Monza del debuttante Palladino in Serie A. Per Allegri, inizia una pausa di riflessione dagli esiti imprevedibili.