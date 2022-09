Nazionali ultimo atto, ora torna il campionato

Mentre bianconeri e granata completano questa sera i loro impegni con le nazionali è già ora di pensare al campionato con le torinesi entrambe a caccia di riscatto. Il primo a scendere in campo sarà il Toro nell'anticipo di sabato a Napoli. Gara naturalmente insidiosa con Juric che potrebbe trovarsi a corto di alternative soprattutto in attacco: anche se il guaio muscolare di Pellegri è meno grave del previsto, non è comunque certo che l'attaccante possa essere in campo al Maradona. Il tecnico granata potrebbe però recuperare Miranchuk e Ricci, anche se difficilmente verranno schierati dal primo minuto.

In casa Juve tornerà pienamente disponibile Scezny, il cui apporto è stato decisivo per evitare alla sua Polonia la retrocessione nella serie B di Nations League. Nel posticipo di domenica sera con il Bologna inizia per i bianconeri un ciclo di gare decisive che condurrà al giro di boa della stagione fissato con la sosta del Mondiale. Sarà quello il momento della verità anche per la panchina di Max Allegri: una Juve fuori dalla Champions e attardata nella corsa scudetto potrebbe indurre la società a dare corpo a riflessioni che per ora restano nel chiuso delle stanze della Continassa.