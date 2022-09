Cene e rituali della vigilia

I preparativi per il Palio

La consegna del casco e della casacca al fantino è solo il culmine di un rituale. Sono le cene propiziatorie che si svolgono ad Asti in vista della gara tanto attesa. Come nel rione di San Martino e San Rocco, nella splendida cornice di palazzo Ottolenghi, un borgo rione dalla doppia anima. Un rituale che nemmeno pochi minuti di pioggia sono riusciti a fermare. Preparativi iniziati già nel pomeriggio. Il palio deve rinascere come l'araba fenice, simbolo del rione San Paolo.

Servizio di Massimo Lanari, montaggio di Paola Bovolenta. Interviste a Silvio Francese, responsabile cena rione San Martino-San Rocco, Pier Paolo Squillia, rettore rione San Martino-San Rocco, Silvano Ghia, comitato rione San Paolo.