PSG-Juve, gli highlights della partita. Allegri sceglie la difesa a 3. Ma il copione sembra già scritto. Il Paris Saint-Germain schiaccia subito la Juventus, con Cuadrado e Kostic praticamente sulla linea dei difensori. E già dopo 5 minutiNeymar scodella al centro una palla splendida per Mbappè che al volo, col destro buca Perin. La Juve prova a regire. Al 18esimo, cross perfetto di Cuadrado per Milik, fermato solo da una super parata di Donnarumma. Sulla ribattuta tacco di Vlahovic e salvataggio di Sergio Ramos, prima del tiro di Kostic sul fondo. Tre minuti dopo, è Verratti a illuminare in area per Hakimi, uno-due a velocità supersonica con Mbappè: il suo tiro non lascia scampo a Perin. 2 a 0.

Nel secondo tempo è un'altra Juve

Nel secondo tempo McKennie per Miretti, la Juve attacca con più decisione. Anche se all'inizio si vede il Paris Saint Germain in contropiede: al 48esimo con Nuno Mendes che imbecca Neymar, tiro debole. Due minuti dopo con Messi che lancia Mbappè, palla sull'esterno della rete. Ma al minuto 52, finalmente, si vede il re dei cross: Kostic, palla in mezzo, Donnarumma sbaglia completamente l'uscita e McKennie deposita in rete. La Juve torna in partita e al 55esimo, dal lato opposto, Cuadrado la mette sulla testa di Vlahovic e il portiere azzurro si riscatta con un intervento prodigioso. Negli spazi si esaltano le stelle parigine. Minuto 62. Tacco di Neymar per Messi, palla a Mbappè, tiro fuori di pochissimo. C'è ancora tempo per uno svarione di Bonucci all'88esimo che serve Neymar. Risponde con una grande parata Perin. Finisce qui. Paris Saint Germain 2, Juventus 1.