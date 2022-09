Le prospettive delle risaie nell'estate della siccità

Dopo l'estate più siccitosa da un secolo a questa parte, le mietitrebbie hanno cominciato a entrare nelle risaie: il territorio risicolo piemontese, tra Novara e Vercelli, non ha però avuto la stessa disponibilità d'acqua, soprattutto il novarese ha avuto problemi. Ora l'interrogativo riguarda l'effettivo ammontare della produzione.

Secondo Confagricoltura, per i prossimi anni è necessario avviare una riflessione sulle prospettive della coltura risicola, in vista della sempre più alta probabilità che si ripetano le conseguenze dei cambiamenti climatici. E come sottolinea Coldiretti, nel vercellese la riduzione dell'irrigazione si è percepita in maniera inferiore, ma non sono mancate le conseguenze.

Servizio di Simona Marchetti, montaggio di Paola Galassi. Interviste a: Manrico Brustia, presidente Cia Novara-Vercelli-Vco, Giovanni Chiò, presidente di Confagricoltura Novara, e Paolo Dellarole, presidente Coldiretti Vercelli-Biella.