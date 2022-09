AstroSamantha al comando dell'Iss

Selezionata come astronauta Esa nel 2009, 200 giorni nello spazio per la missione Futura tra il 2014 e il 2015, comandante di una missione Nasa in una stazione di ricerca sottomarina nel 2019, e, da questo pomeriggio, prima donna europea comandante della Stazione Spaziale Internazionale. E' l'ultimo traguardo raggiunto da Samantha Cristoforetti, AstroSamantha, pilota, astronauta, ora quinta comandante europea della stazione. La cerimonia viene trasmessa in diretta dall'Iss sul sito dell'Agenzia Spaziale Europea e prevede anche un momento simbolico, il passaggio di una chiave dal precedente comandante.