L'archivio della Rai è ricco di tesori: uno viene condiviso con il pubblico venerdì 30 settembre con un evento speciale al Palazzo della Radio di via Verdi, un'apertura straordinaria a cura Rai Teche - Mediateca Torino, “Sanguineti legge Sanguineti”. Era il 1978 infatti quando Radio Due trasmetteva il radiodramma "La prima dell'Edipo Re", scritto da Edoardo Sanguineti. Un racconto immaginario, in cui il cronista fingeva di assistere ad Atene alla prima rappresentazione dell'Edipo Re e intervistava Sofocle. Recentemente è stata ritrovata la sceneggiatura originale scritta dal poeta che verrà letta dal figlio Federico.

L'appuntamento si inserisce all'interno della Notte Europea dei Ricercatori che torna in contemporanea in tutto il continente. Torino dedica questa edizione a Piero Angela. L'inaugurazione alle 17.30 nel cortile del rettorato dell'Università. In programma oltre 200 attività tra caffè scientifici, mostre e musei aperti, presentazione di prototipi, esperimenti, spettacoli e giochi per tutte le età.