Scuola, verso un autunno con aule più fredde. Ma ad Asti gli alunni costruiscono i pannelli solari

Pensando ai gradi, prima ancora che ai voti. Alla vigilia di autunno freddo, almeno dentro le aule scolastiche, ad asti, nell'Istituto tecnico industriale Artom dove lunedì si torna in classe, il caro bollette è una prospettiva che preoccupa ma che stimola anche nuove proposte didattiche.

E mentre gli operai installano nuove valvole termostatiche nei termosifoni, per un maggior e miglior controllo della temperatura e quindi anche dei consumi, il dirigente scolastico Franco Calcagno spiega che sarà la Provincia di Asti a dover coprire le conseguenze economiche di un caro energia che promette ricadute anche sulla sua scuola, con la conseguente riduzione di uno o due gradi della temperatura in inverno nelle aule.



Dall'emergenza, però, possono nascere anche opportunità.

Un corso, ad esempio. in cui gli studenti impareranno a costruire dei pannelli fotovoltaici per produrre il dieci per cento del consumo d'energia dell'istituto.

“Gli studenti delle classi quarta e quinta del corso elettrotecnico - dice alla TGR Piemonte Riccardo Brovia, docente di elettrotecnica, realizzeranno in laboratorio il montaggio dei pannelli che verrà poi posizionato su una copertura antistante l'edificio da personale qualificato”.

Studenti che impareranno a gestire inoltre l'iter completo delle autorizzazioni burocratiche e si cimenteranno anche nella costruzione di un piccolo impianto eolico.

“La struttura portante di quest'ultimo sarà realizzato con stampante 3D, spiega Emanuele Cotti, docente di meccatronica, ”la pala eolica produrrà circa un kilowatt".

Un piccolo risparmio in bolletta, un grosso investimento, si spera, nel futuro dei ragazzi.

