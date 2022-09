Serie C, le piemontesi partono forte

Inizia come meglio non poteva il campionato delle piemontesi di Serie C: tre vittorie in attesa del debutto di oggi pomeriggio dell'Alessandria impegnata nel girone B contro la Imolese. La Juve Next Gen, come è stata ribattezzata la Under 23, ha sconfitto senza troppi affanni il Trento.

Bianconeri in vantaggio dopo appena tredici minuti con un capolavoro balistico di Inning. Spianata la strada, la squadra di Brambilla ha quindi controllato il match raddoppiando con Pecorino a inizio secondo tempo. Vittorie interne anche per Pro Vercelli e Novara. I bianchi hanno piegato il Padova, una delle favorite del girone, grazie a una rete di Gian Mario Comi a metà della ripresa.

Prova incoraggiante per la squadra di Paci che si candida a essere una delle sorprese della categoria. Ha faticato di più il Novara contro il Renate, con gli ospiti che sono andati in vantaggio nel primo tempo con Marano. Nella ripresa il riscatto degli azzurri che hanno pareggiato con Benalouane e poi messo il risultato al sicuro con i centri di Galuppini e Tavernelli.

Servizio di Stefano Tallia, montaggio di Paolo Monchieri