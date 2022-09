L'economia spaziale, un settore da 450 miliardi di dollari che continua a crescere

Un saggio quello dell'astrofisica Simonetta Di Pippo che ci offre una visione complessiva su quello che oggi è un settore che offre tantissime opportunità. La missione Dart, l'impatto con un asteroide a milioni di chilometri dalla terra e le immagini raccolte dal nano satellite italiano Liciacube ci hanno dato una dimostrazione pratica del valore economico che lo spazio può generare sulla terra. Ma nel saggio si affrontano anche problemi che stanno diventando importanti: come l'affollamento delle orbite intorno alla terra dovuto all'abbassamento dei costi e alla volontà di paesi in via di sviluppo di accedervi.