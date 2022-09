Covid, approvati da Ema e Aifa i nuovi vaccini bivalenti

I nuovi vaccini anti covid bivalenti approvati dalle autorità per il farmaco europea e italiana, secondo i dati di approvazione offrono una copertura più ampia anche contro le varianti ora prevalenti. L'infettivologo dell'Amedeo di Savoia di Torino, Giovanni Di Perri, spiega a chi sono consigliati, perchè funzioneramnno come booster per la quarta dose e che differenze ci sono rispetto ai vaccini di prima generazione.

Intanto sono 1.014 i nuovi casi di Covid in Piemonte, con un tasso di positività del 9% secondo l'aggiornamento quotidiano della Regione. Scende a 241 il numero dei ricoverati nei reparti ordinari (-7 rispetto al giorno precedente) e a 5 quello delle degenze in intensiva (-1). Non sono stati registrati decessi.

