Covid, 300 mila vaccini in scadenza pronti per essere donati

Circa 300 mila vaccini covid in scadenza tra settembre e ottobre. La Regione ha messo a disposizione del ministero il quantitativo di dosi che realisticamente non si riuscirà a utilizzare per attivare le procedure di donazione. Perché la dotazione complessiva è di circa 900 mila dosi, la gran parte potrà essere somministrata fino alla prossima primavera. In particolare, i vaccini aggiornati rispetto alle nuove varianti del virus per chi deve ricevere il secondo richiamo.

Il Piemonte resta la Regione più avanti nel paese per le quarte dosi: il tasso di copertura è del 34,1% della popolazione target, rispetto a una media nazionale del 18%. Nei più piccoli continua invece a registrarsi qualche ritardo, con il 29,5% dei bambini tra i 5 egli 11 anni che ha completato il ciclo vaccinale contro il 35,1% italiano.



Servizio di Marco Bobbio, montaggio di Alessandro Mancuso. Intervista a Pietro Presti, consulente strategico Covid Regione Piemonte.