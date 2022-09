Vlahovic trascina la Serbia e Allegri spera. Bene anche Milinkovic

La settimana delle nazionali regala qualche certezza e altrettante speranze a Juve e Toro che alla ripresa del campionato dovranno riscattare le sconfitte con le quali sono andate alla sosta. Le notizie più confortanti arrivano per i bianconeri che dopo aver assistito al recupero di Bonucci pilastro dell'Italia che ha conquistato le finali di Nations League, ieri sera hanno brindato alla rete con la quale Dusan Vlahovic ha regalato alla sua Serbia la promozione in Lega A. Un gol arrivato su assist del compagno di squadra Kostic a testimonianza di un'intesa che Max Allegri spera di vedere anche in bianconero. Ma dal successo della nazionale serba per 2-0 sulla Norvegia arrivano buone notizie anche per il Toro: se Milinkovic-Savic non si è fatto intimorire dalle scorribande di Haaland, Lukic ha confermato le sue doti in cabine di regia anche con la maglia della nazionale. In casa Juve, intanto, si è sgonfiato il caso Di Maria: niente partenza anticipata per il Mondiale, l'argentino sarà regolarmente in campo con la Juve fino alla gara del 13 novembre con la Lazio, ultima prima della lunga sosta.

Servizio Stefano Tallia

Montaggio Davide Mazzan