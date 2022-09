Un mare di gas

Il mare ribolle, ma quello chesi vede in superficie è solo una piccola parte del prezzo che il pianeta pagherà per le perdite di metano dai gasdotti nord stream nel mar Baltico.

Nord Stream 1, inaugurato nel 2011, ha una capacità di 55 miliardi di metri cubi annui. Ma era stato chiuso a inizio settembre. Il parallelo Nord Stream 2, di fatto, non era mai entrato in funzione. Però, in entrambi i gasdotti c'era gas per garantirela tenuta degli impianti. Dati certi sull'entità delle perdite in questo momento non ci sono, anche per la delicata situazione internazionale ma gli esperti sono già impegnati con le stime, relative al picco delle fughe di gas. 500 tonnellate di gas per ora, le prime valutazioni. Urgente fermare la perdita ma le difficoltà tecniche di intervento sottomarino pesano sui tempi di riparazione.

Interviste a:

Arianna Azzellino, valutazione impatto ambientale Politecnico Milano

Stefano Mauro, meccanica delle macchine Politecnico Torino (IN CODA)