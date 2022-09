Covid, la priorità è proteggere i fragili

L'incidenza è in risalita. Così come l'RT che arriva a 1. L'occupazione dei reparti ordinari sale al 6%. Stabili le terapie intensive. L'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità fotografa l'inizio di una nuova onda pandemica che non sorprende gli esperti, considerando la fine delle limitazioni e le condizioni ambientali che favoriscono la diffusione dei virus respiratori. Per i fragili, il vaccino anti-covid e quello antinfluenzale devono essere un appuntamento periodico, spiega il virologo Fabrizio Pregliasco.

Servizio di Elena cestino, montaggio di Flavia La Gona, intervista a Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università di Milano