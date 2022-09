Ucraina, volontari piemontesi sotto le bombe

E' stata una notte di paura quella dei volontari dell'associazione La Memoria Viva che da ieri sono a Nicolaj per portare aiuti umanitari ai soldati e medicine negli ospedali della città.



Una doppia missione quella dell'associazione e del suo Presidente, Roberto Falletti, che oltre agli aiuti umanitari a Nicolaj, hanno riportato in Ucraina 23 bambini dell'orfanotrofio Arca di Mariupol che dal 5 luglio hanno soggiornato a Castellamonte per un periodo estivo di tregua dalla guerra.

E' questa la trentaduesima missione compiuta dall'associazione La Memoria Viva di Castellamonte tra Ucraina, Romania e Polonia.

Servizio di Silvia Bacci, montaggio di Enrica Politano, intervista a Roberto Falletti, Presidente associazione La Memoria Viva