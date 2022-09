Quasi pronta la rete per fermare la peste suina

Sono ormai 115 i chilometri di reticolato completati, uno dei tasselli della strategia di contenimento dell'epidemia che ha colpito i cinghiali tra la provincia di Alessandria e la Liguria: nel comune di Ponzone ne sono stati installati più di 20 chilometri.

Per il completamento dell'opera manca ancora un lotto, di circa 21 chilometri, per i quali si aspetta un finanziamento di 1 milione e mezzo di euro. In parallelo alla costruzione del recinto, la strategia di contenimento prevede anche un'opera di abbattimento, in particolare al di fuori della zona contaminata, che ora può accelerare. Anche perché la popolazione di cinghiali è fuori controllo.

Intanto, a nove mesi dallo scoppio dell'epidemia, le positività accertate sono 183: due già fuori dal perimetro del reticolato, che dunque andrà allargato.

Interviste a Sara Chiarlone, ricercatrice Istituto Zooprofilattico; Angelo Ferrari, commissario straordinario per la peste suina; Fabrizio Ivaldi, sindaco di Ponzone