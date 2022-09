Riapre l'anagrafe nei quartieri barriera di Milano e Falchera di Torino

Immagini di Guido Cravero

intervista a Valentina Bocchino, responsabile Uffici Anagrafe Torino

Riaprono, dopo due anni di chiusura, gli uffici anagrafe di via Leoncavallo 17 e di Piazza Astengo, nel quartiere Barriera di Milano e Falchera, a Torino. La notizia è stata accolta con sollievo in un quartiere che si è sentito deprivato per oltre due anni di un servizio così importante.

Qui vivono molti anziani e stranieri, bisognosi di spiegazioni e assistenza. In questi anni qualcuno ha usufruito dell'anagrafe itinerante, qualcun altro ha dovuto recarsi di persona in Piazza della Consolata all'ufficio centrale, non senza problemi. Molti anziani si sono trovati in difficoltà a raggiungere un luogo non vicino a casa. Intanto l'anagrafe itinerante continuerà a svolgere il suo servizio.