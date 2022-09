Verso l'istituzione del Parco dei 5 laghi di Ivrea

Un primo passo importante è stato fatto, inaugurare una nuova era in un luogo unico in Europa, i cinque laghi di Ivrea. Recentemente la giunta regionale ha approvato il disegno di legge per l'istituzione del parco naturale. Il territorio si sviluppa tra i laghi Nero e Pistono, Campagna, San Michele e Sirio, nei comuni di Ivrea, Montalto Dora, Borgofranco e Chiaverano.



Sono di origine glaciale, originati dal ritiro del ghiacciaio, lungo l'anfiteatro morenico, un fenomeno geologico unico in Europa. Un acquedotto di epoca romana lungo chilometri. Boschi estesi caratterizzano questi luoghi dove vivono specie protette di uccelli, un prezioso esempio di conservazione della biodiversità. Sul lago Pistono, a Montalto Dora, è stato trovato un insediamento del neolitico con fossili e reti che testimoniano l'esistenza di un villaggio di pescatori. Un progetto che coinvolge migliaia di studenti delle scuole elementari.



Un luogo dove vive un turismo fatto di passeggiate ecologiche, giri in mountain bike. Molto si deve fare, 400 km di muri a secco da tutelare, in un ecosistema che presenta le sue fragilità. L'istituzione del parco aumenterà le garanzie di tutela degli aspetti naturalistico ambientali di una porzione di territorio che è in parte già sito sic, di interesse comunitario.

Fondamentale però sarà il costante dialogo tra i comuni e gli agricoltori della zona con un coinvolgimento delle attività agricole e delle altre attività presenti sul territorio. Allargando l'orizzonte, un turismo che quest'anno ha portato una stagione d'oro anche nel distretto del Lago Maggiore e nel Cusio con numeri addirittura superiori alla stagione del 2019.

