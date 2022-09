L'archivio di stato di via Piave, un gioiello segreto

servizio di Federica Burbatti

immagini di Guido Cravero

montaggio di Paolo Monchieri

intervista a Giulia Caccia- Archivio di stato di Torino

Sito del Ministero della cultura- Giornate europee del patrimonio

Giornate europee del patrimonio sino al pomeriggio. Consentono le visite in molti musei in tutto il Piemonte noi siamo andati in via Piave all'archivio di stato di Torino. E' ospitato nell'ex ospedale San Luigi, nato nel 1800, su opera del Talucchi, destinato a coloro che soffrivano di malattie polmonari.

Assieme all'archivio di stato di piazza Castello conta 82 chilometri di documenti. Possiede anche un centro dove si restaurano i libri ed una sala per la consultazione, altro gioiello la biblioteca antica, si affianca a quella nuova Un tuffo nelle collezioni ducali , custodisce volumi e manoscritti dal medioevo al 1800.