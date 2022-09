Riapre il circolo della magia al Cafè Procope

Folla di ogni età nella nuova sede dei prestigiatori torinesi, lo storico Cafè Procope di via Juvarra riapre per gli appassionati di questa arte affascinante.

Una sala raccolta, da 80 posti, collegata al più grande teatro Juvarra per gli spettacoli di richiamo, la biblioteca di 5mila volumi con molti reperti unici, la sala dei corsi, al pomeriggio per i giovani, la sera per gli adulti. Imparare a divertirsi per divertire gli altri.



Una passione trasversale, soci da 7 a 87 anni di età di tutte le condizioni sociali, 160 iscritti, tra cui Brachetti e altre star che si specchiano in questi novellini



Ogni martedì sera approfondimenti e incontri per soci e curiosi. Il 4 apertura alle 17 per provare i corsi.



Interviste agli illusionisti Natalino Contini e Davide Bono

Servizio di Caterina Cannavà