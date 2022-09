Piscine verso il lockdown energetico

Doveva essere l'anno della ripartenza per le piscine. Dopo due anni di sacrifici e chiusure, finalmente gli impianti avrebbero dovuto riaprire senza restrizione. Invece sono arrivate le bollette impazzite di luce e gas. E da un lockdown sanitario, ora si rischia di passare ad un lockdown energetico.

A Torino per ora è il comune ad accollarsi tra l'80 e il 90% delle bollette, ma basta uscire dal capoluogo per vedere tutto un altro scenario: alla piscina comunale di Pinerolo - con la bolletta del gas aumentata del 240% - avevano chiesto una dilazione dei pagamenti. Ma il fornitore ha deciso lo stesso di chiudere i rubinetti. Così la riapertura prevista per il 3 settembre è rimandata sine die.

Uno scenario che potrebbe ripetersi a breve anche per palestre e altri impianti sportivi.

Servizio di Vanni Caratto, Montaggio di Tiziana Samorì

Interviste a: Valter Cavalieri d'Oro, dir. piscina comunale Pinerolo e Patrizia Alfano, presidente Uisp Piemonte