Covid, il nuovo autunno

Terzo autunno di pandemia. Il primo, di fatto, senza restrizioni. Anche se il virus circola ancora. Lo ha fatto anche quest'estate, più che nelle due precedenti, che hanno beneficiato dei lockdown primaverili e di varianti meno contagiose di omicron. La differenza, però, tra vaccinati e non, resta. Ad esempio, per l'età media delle vittime: quasi 85anni tra i vaccinati, 78,6 per chi non lo è. Ci sono anche due vaccini aggiornati su omicron. Il punto con l'epidemiologo Massimo Ciccozzi, del Campus Biomedico, che sottolinea anche l'importanza del monitoraggio sulle varianti e delle riforme utili per qualsiasi pandemia. Quella dei sistemi di aerazione, per esempio.

Servizio di Elena Cestino, montaggio di Paola Galassi. Intervista a Massimo Ciccozzi, epidemiologia Campus Biomedico