tgrPiemonte-inquinamento-euro3-euro4-diesel-Torino

Tornano dal 15 settembre 2022 al 15 aprile 2023 anche nell'area metropolitana torinese le misure antismog per il bacino padano che annunciano la fine dell'estate. Fermi i diesel euro3 e euro 4 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19. I dati Arpa Piemonte dell'ultimo mese indicano che il caldo estremo e la siccità di quest'estate non hanno però peggiorato la qualità dell'aria per le concentrazioni di PM10 e per il biossido di azoto NO2. Più alte, col caldo, le concentrazioni di azoto, O3